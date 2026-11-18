На площадке инкубатора малого предпринимательства УП «УИН» 18 ноября 2026 г. состоялась форсайт-сессия на тему «Туризм и креативная экономика: точки пересечения».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, интерактивная работа представителей госорганов-регуляторов, профессионального, делового и экспертного сообщества развернулась в малых группах по четырем блокам.

Рассматривались вопросы продвижения белорусских сувениров, возможности укрепления инфраструктурного и кадрового потенциала отрасли. Также эксперты выполнили творческое задание: сформировать концепцию нового туристического маршрута или событийного мероприятия, в основе которого лежит креативная индустрия.

В завершение участники поделились мнением о существующих законодательных барьерах и озвучили предложения по мерам поддержки бизнеса в сфере туризма.

По мнению заместителя директора Департамента по предпринимательству Ольги Нечаевой, именно такой креативный формат подходит для обсуждения индустрии впечатлений.

«В ходе форсайт-сессии при участии экспертов из разных областей нам удалось лучше понять и сформулировать проблематику сферы туризма. В первую очередь, необходимо усилить роль местных центров туризма и представленность информации о креативном туризме на региональных и специализированных сайтах, обратить внимание на удобство времени работы таких туристических точек. Важно и активное самостоятельное SMM-развитие игроков рынка для расширения охвата потенциальных клиентов и возможности сотрудничества, в том числе государственно-частного.

Кроме того, нам понравились предложения по «Комаровскому» (от Комаровки в Минске) туризму, организации чайных маршрутов и коллаборации наших любимых брендов, организации балов, где можно соединить все направления креативной экономики. Это интересные идеи и, мы надеемся, они будут восприняты турагентствами и воплотятся в жизнь», – отметила заместитель директора Департамента по предпринимательству Ольга Нечаева.