Современные лаборатории, повышение квалификации более тысячи педагогов, международный обмен опытом и цифровые ресурсы для профориентации – результаты проекта «Развитие инновационного потенциала молодежи для ускоренного устойчивого развития Беларуси».

Проект реализовывался в 2023-2026 годах Программой развития ООН (ПРООН) совместно с Министерством образования Республики Беларусь при финансовой поддержке Российской Федерации. Он был направлен на укрепление материально-технической базы колледжей, развитие практико-ориентированного обучения и укрепление партнерства между учреждениями образования и предприятиями реального сектора экономики.

«Новые технологии меняют экономику и рынок труда, и система образования должна идти в ногу со временем. ПРООН в партнерстве с Министерством образования содействует развитию образовательной инфраструктуры и профессиональных компетенций педагогов, чтобы молодые люди могли осваивать востребованные специальности и практические навыки, необходимые для профессионального роста в условиях цифровой трансформации. Это поможет им реализовать свой потенциал, расширит возможности для трудоустройства и будет способствовать устойчивому развитию Беларуси», – отметила Женфэй Лю, Постоянный Представитель ПРООН в Беларуси.

В центрах компетенций трех колледжей модернизированы семь специализированных лабораторий, где более 1500 учащихся со всей Беларуси ежегодно смогут проходить практическую подготовку и осваивать технологии, применяемые на предприятиях.

В Смиловичском государственном колледже обновлен центр компетенций по технологиям сельского хозяйства и мелиорации: здесь готовят трактористов, комбайнеров и механизаторов, которые умеют управлять современной техникой и ремонтировать ее.

В Минском государственном колледже автоматизации производства обновлены лаборатории цифровой метрологии, электротехники и мехатроники. Здесь учащиеся осваивают наладку автоматизированного оборудования и мехатронных систем – направления, востребованные в условиях растущей автоматизации производства.

В Минском государственном автомеханическом колледже имени академика М.С. Высоцкого модернизирована лаборатория электромобилей. Здесь готовят механиков для электрокаров – востребованных специалистов по диагностике и обслуживанию электрических двигателей и высоковольтных батарей.

«Профессиональное образование должно отвечать реальным потребностям экономики. Важно, чтобы учащиеся получали навыки работы с технологиями, которые используются на современных предприятиях. Наша главная задача – работать на опережение: когда инновационная техника поступает в массовое производство, на предприятиях и в хозяйствах уже должны быть специалисты, умеющие с ней работать», – Бойко Анна Владимировна, Заместитель начальника Главного Управления профессионального образования, Начальник Управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Республики Беларусь.

Обновление образовательной среды требует и соответствующей подготовки преподавателей. Более 1000 педагогических работников, представителей организаций – заказчиков кадров и экспертов прошли обучение по 23 профессиональным компетенциям, востребованным в реальном секторе экономики, а также цифровым технологиям, в т.ч. ИИ, информационной безопасности, энергоэффективности и современным технологиям проектирования.

Профессиональные соревнования помогают молодежи применять полученные знания на практике и демонстрировать уровень своей подготовки. В 2025 году открытый чемпионат ProfSkills Belarus в формате ЕАЭС+ объединил 400 участников из восьми стран, которые соревновались в 48 компетенциях.

За четыре года реализации проекта созданы цифровые инструменты, которые помогают молодым людям выбрать профессию и выстроить образовательную траекторию. В Беларуси запущен веб-ресурс «Профессиональное образование в Беларуси» (профобразование.бел), который объединяет все колледжи страны, специальности и профессии на единой платформе с интерактивной картой. Дополняет его ПрофБиблиотека.BY, где теперь размещены более 1000 электронных учебных материалов для системы профессионального образования.

Результаты проекта создают основу для дальнейшего развития профессионального образования в Беларуси.