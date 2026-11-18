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Экономика РБ
КОМПАНИИ ИЗ АРАБСКИХ СТРАН ПОЧТИ ВТРОЕ НАРАСТИЛИ СУММУ СДЕЛОК НА БУТБ
12:20 19.11.2026
Биржевая торговля Беларуси со странами арабского мира динамично развивается и по результатам 10 месяцев 2026 г. ее объемы увеличились почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.
Такие данные озвучил председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи Александр Осмоловский в ходе второго заседания совместной белорусско-алжирской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое прошло 18 ноября в Минске, передает пресс-служба биржевой площадки.
«Сегодня на бирже аккредитованы 96 компаний из 9 арабских государств. Из них 22 компании являются новыми участниками торгов, которые пришли на нашу площадку в текущем году.
Более широкое присутствие на торгах представителей бизнеса из стран арабского мира положительно отразилось на динамике объемов биржевых сделок. По итогам января-октября темп роста этого показателя составил 296%», - сообщил Александр Осмоловский.
Весь биржевой товарооборот резидентов арабских государств в январе-октябре 2026 г. обеспечили закупки белорусской продукции. Особенно востребованы такие позиции, как сухое молоко, сливочное масло, пиломатериалы, кормовые добавки и льноволокно.
При этом наиболее активно возможности биржевого механизма использовали компании из Объединенных Арабских Эмиратов, Ливана и Сирии.
«Мы заинтересованы в сотрудничества с алжирскими импортерами и экспортерами по всему спектру товарных позиций, представленных в биржевой торговой системе. Для этого созданы все необходимые условия, а наши специалисты сопроводят каждую алжирскую компанию от аккредитации до первой сделки.
Кроме того, на сайте биржи в виде котировок и индексов регулярно публикуются актуальные цены на основные группы товаров, реализуемые на биржевых торгах. Эта информация послужит надежным ориентиром для деловых кругов Алжира, планирующих работать на белорусском рынке», - отметил председатель правления БУТБ.
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