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Экономика РБ
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ БЕЛАРУСЬ» ВО ВТОРОЙ РАЗ СТАЛ ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ ПАО «ГАЗПРОМ» В ОБЛАСТИ НАУКИ
12:14 19.11.2026
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» во второй раз стало лауреатом премии ПАО «Газпром» в области науки и техники. Об этом сообщает Telegram-канал «Белорусская магистраль» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».
Работа «Система сбора, подготовки и использования низконапорного газа подземного хранилища газа» коллектива специалистов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» удостоена Премии ПАО «Газпром» в области науки и техники за 2026 год.
«Это не первая высокая оценка научно-технических разработок Общества. В 2022 году предприятие уже становилось лауреатом премии ПАО «Газпром» в области науки и техники за работу «Технология обустройства и эксплуатации системы „скважина–подземный резервуар“ подземных хранилищ газа в отложениях каменной соли», - говорится в сообщении предприятия.
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