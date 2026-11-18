ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» во второй раз стало лауреатом премии ПАО «Газпром» в области науки и техники. Об этом сообщает Telegram-канал «Белорусская магистраль» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

Работа «Система сбора, подготовки и использования низконапорного газа подземного хранилища газа» коллектива специалистов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» удостоена Премии ПАО «Газпром» в области науки и техники за 2026 год.

«Это не первая высокая оценка научно-технических разработок Общества. В 2022 году предприятие уже становилось лауреатом премии ПАО «Газпром» в области науки и техники за работу «Технология обустройства и эксплуатации системы „скважина–подземный резервуар“ подземных хранилищ газа в отложениях каменной соли», - говорится в сообщении предприятия.