В Минске 18 ноября прошло второе заседание Совместной Белорусско‑Алжирской комиссии по торгово‑экономическому и научно‑техническому сотрудничеству.

Сопредседателями выступили министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Александр Яковчиц и министр сельского хозяйства, развития сельских территорий и рыболовства Алжирской Народной Демократической Республики Сид Али Халди.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, стороны подтвердили готовность к дальнейшей работе по наращиванию взаимной торговли и реализации совместных проектов.

Как подчеркнул Александр Яковчиц, одно из приоритетных направлений – создание сборочных производств белорусской техники: «Одним из наиболее перспективных направлений интенсификации взаимодействия является создание на территории Алжира сборочных производств белорусской техники. Это отдельный, значимый, емкий блок нашей работы. В частности, прорабатываем создание в Алжире сборочного производства энергонасыщенных и гусеничных тракторов МТЗ».

По итогам заседания подписан ряд документов: соглашение между ОАО «Беллакт» и алжирской Djilali Group; меморандум о сотрудничестве между ОАО «Минский тракторный завод» и ETRAG Spa; меморандум о сотрудничестве между ОАО «Гомсельмаш» и SAMPO; протокол второго заседания Комиссии.

Министр также отметил заинтересованность Беларуси в расширении импорта алжирской продукции: «Мы глубоко заинтересованы в закупках алжирских орехов, сухофруктов, фиников, оливкового масла – всего того, что белорусская земля в силу климатических особенностей дать не может. У нас большой интерес и очень хороший спрос на вашу продукцию».

Важным шагом стороны считают запуск делового диалога между бизнес‑сообществами. Александр Яковчиц призвал ускорить организацию первого заседания делового совета: «Ожидаю вашего содействия в том, чтобы уже в самое ближайшее время мы провели первое заседание делового совета. Наш бизнес готов и активно инициирует эту встречу. Убежден, что нам надо в самый кратчайший срок дать возможность бизнесу поработать вместе».

В рамках заседания обсудили сотрудничество в сферах сельского хозяйства, промышленности, банковской деятельности и биржевой торговли. О преимуществах биржевого механизма в торговле двух стран рассказал председатель ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» Александр Осмоловский.

Справочно: поставлена задача к концу 2027 года достичь товарооборота между двумя странами в 500 млн долларов. Двусторонний товарооборот в текущем году демонстрирует высокую динамику, поэтому данная цель считается достижимой.