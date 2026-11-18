Жилой комплекс в границах минских улиц Олешева и Топографической, расположенный напротив Севастопольского парка, расширился на два подъезда.

Как сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой», за счёт этого в десятиэтажном доме появилось 54 дополнительные квартиры. Строительство объекта ведёт стройтрест № 1 (генподрядчик — СУ-94), а заказчиком выступает УКС Советского района.

Сейчас здание практически полностью закрыто в тепловом контуре, что позволяет рабочим активно заниматься фасадными и внутренними работами. Строители утепляют и штукатурят наружные стены, параллельно две бригады ведут остекление лоджий. В дом уже проведены электричество и водоснабжение, а в ближайшие дни ожидается запуск отопления.

Внутри будущих квартир специалисты уже завершили разводку электросетей и сантехники, а также оштукатурили стены и перегородки. На текущем этапе мастера заливают стяжки полов, занимаются отделкой мест общего пользования и приступили к монтажу лифтового оборудования. Параллельно с внутренними работами приводится в порядок и благоустраивается прилегающая к дому территория.

Высокие темпы строительства на объекте обеспечивают около 100 специалистов, что позволяет рассчитывать на своевременное завершение проекта. Ввести новостройку в эксплуатацию планируют в первом квартале 2027 года.

Пока на площадке идут финальные работы, УКС Советского района уже открыл приём заявлений на покупку жилья в этом доме. К реализации предложены 16 трёхкомнатных квартир площадью от 115 до 117 квадратных метров. Первоочередное право на подачу документов сегодня имеют граждане, состоящие на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий, а уже завтра оформить заявку на оставшиеся варианты смогут все желающие.