Отказ от курения – одно из самых важных условий для сохранения здоровья, и на данный момент. Современные стратегии борьбы с курением предполагают не только информирование о рисках, но и поиск эффективных способов помочь курильщикам. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сегодня в мире курят около 1,25 млрд человек. Ежегодно заболевания, связанные с курением, становятся причиной более 8 млн преждевременных смертей, в том числе около 1,3 млн – среди некурящих, подвергающихся воздействию вторичного табачного дыма. В 2026 году антитабачная повестка ВОЗ проходит под лозунгом «Разоблачение привлекательности: противодействие никотиновой и табачной зависимости». Она обращает внимание на необходимость противодействовать факторам, которые способствуют распространению табачной и никотиновой зависимости.

В Беларуси распространенность курения постепенно снижается. По международным оценкам, сегодня в стране курят около 1,7 млн человек – примерно 23% взрослого населения. Среди мужчин этот показатель составляет порядка 39%, среди женщин – около 10%. Несмотря на положительную динамику, курение остается одним из основных факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, включая онкологические, сердечно-сосудистые и респираторные патологии.

Многие курильщики осознают вред своей привычки и хотели бы от нее отказаться. Однако табачная зависимость – это хроническое заболевание, обусловленное не только физиологической тягой к никотину, но и устойчивыми поведенческими паттернами, эмоциональными реакциями и повседневными сценариями. Поэтому одного желания бросить курить часто оказывается недостаточно.

ВОЗ рекомендует сочетать различные методы поддержки: никотинзаместительную терапию, консультации медицинских специалистов, психологическую помощь и цифровые инструменты – мобильные приложения, онлайн-программы и сервисы, помогающие отслеживать прогресс и сохранять мотивацию. Комплексный подход повышает вероятность успешного отказа от курения.

Однако получить такую поддержку удается не всем. По оценкам ВОЗ, до 70% людей, желающих отказаться от курения, не имеют доступа к эффективным средствам помощи. В результате многие продолжают бороться с зависимостью самостоятельно, нередко предпринимая неоднократные попытки бросить курить.

В этих условиях в экспертных и научных кругах активно обсуждается концепция снижения вреда (модификации рисков). Она предполагает уменьшение воздействия вредных факторов в тех случаях, когда полностью исключить их пока не удается. В контексте табачной зависимости речь идет о дополнительных возможностях для взрослых курильщиков, которые пока не готовы или не желают полностью отказаться от никотина.

Одним из таких вариантов может быть полный переход с классических сигарет на бездымные продукты, например, сертифицированные электронные системы нагревания табака (ЭСНТ). В отличие от сигарет, в этих устройствах табак не горит, а нагревается до определенной температуры. Благодаря этому уровни выделяемых вредных веществ в аэрозоле таких систем значительно (до 95%) ниже по сравнению с табачным дымом, что подтверждается российскими и международными научными исследованиями.

При этом использование бездымных продуктов не следует рассматривать как равноценную замену полному отказу от курения. Речь идет о возможном промежуточном решении для взрослых курильщиков, которые пока не смогли отказаться от курения. Сокращение воздействия отдельных вредных веществ не делает такие продукты безвредными и не исключает связанных с их употреблением рисков.

Главная задача антитабачной политики – не только предупреждать о последствиях курения, но и создавать условия, при которых люди смогут получить необходимую помощь и поддержку, чтобы преодолеть зависимость.

Специалисты считают, что для заядлых курильщиков переход на такие бездымные продукты в перспективе может стать действенным инструментом для полного отказа от курения.

По данным клинических исследований, полный переход с обычных сигарет на ЭСНТ в течение первого года способствует улучшению ряда сердечно-сосудистых биомаркеров и облегчению респираторных симптомов, таких как утренний кашель и одышка, за счет отсутствия вдыхания продуктов горения. Однако для оценки долгосрочного снижения рисков заболеваний необходимы дальнейшие наблюдения.

Вместе с тем эксперты подчеркивают, что самым надежным и действенным способом защиты здоровья, конечно же, остается полный отказ от табакокурения и потребления никотина в любом виде.

Международный день отказа от курения, который отмечается 19 ноября, – повод еще раз напомнить о важности этого вопроса. Независимо от выбранного пути приоритетом для здоровья остается полный отказ от потребления табака и никотина.