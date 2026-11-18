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Экономика РБ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАПУСКАЕТ СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ЦИФРОВОГО РЕЕСТРА АГРОЭКОУСАДЕБ
09:22 19.11.2026
Премьер-министр Александр Турчин подписал постановление, направленное на реализацию указа президента Беларуси от 18 августа 2026 года №275 "О развитии агроэкотуризма", сообщает пресс-служба Правительства.
Главные новации:
Единый цифровой реестр субъектов агроэкотуризма
Закрепляется порядок создания и ведения информационной базы всех агроэкоусадеб и их услуг. Райисполкомами будет в месячный срок обеспечено создание личных кабинетов для действующих усадеб (более 1440) на государственной цифровой платформе "Умный город (регион)", разрабатываемой Минсвязи. Для туристов реестр станет удобным и надежным онлайн-каталогом, для владельцев усадеб - площадкой для имиджевого продвижения, а для государства - инструментом точной аналитики отрасли.
Оформление документов онлайн
Подать заявление о начале работы в качестве агроэкоусадьбы либо о применении специального сбора физические лица смогут дистанционно - через единый портал электронных услуг. При этом сохраняется возможность привычного бумажного формата подачи документов в райисполком.
Понятные условия льготного кредитования
Определен исчерпывающий перечень документов для получения льготного кредита (под 5% годовых) в ОАО "Белагропромбанк" на реализацию проектов в сфере агроэкотуризма. Данный подход минимизирует временные издержки владельцев агроусадеб на визиты в банк, оформление кредита станет проще и быстрее.
Также постановлением установлены:
типовые формы договоров на оказание услуг между субъектами агроэкотуризма и агроэкотуристами или организациями, в том числе туроператорами;
порядок осуществления райисполкомами административной процедуры, связанной с принятием решения об осуществлении деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма;
порядок работы районных комиссий для комплексной оценки деятельности агроэкоусадеб.
Постановление вступает в силу с 20 ноября 2026 года.
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