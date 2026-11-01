В Доме Правительства под председательством заместителя премьер-министра Натальи Петкевич состоялось заседание Республиканского межведомственного совета по правам инвалидов, передает пресс-служба Правительства.

К участию также были приглашены руководители и ответственные работники республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, иных организаций.

Рассмотрен ряд актуальных вопросов: о совершенствовании системы комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра и результатах реализации пилотного проекта по работе с детьми с РАС и другими расстройствами поведения на базе Центра социальной реабилитации, абилитации детей-инвалидов и инвалидов "РОСТОК", о деятельности Центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации как ключевого звена в системе специального образования.

Обсуждены направления по дальнейшему совершенствованию оказания помощи детям с особенностями психофизического развития и лиц с инвалидностью с акцентом на ее комплексность и повышение эффективности межведомственного взаимодействия. Кроме того, рассмотрены вопросы развития реабилитационных услуг под реальные запросы родителей, воспитывающих детей-инвалидов.