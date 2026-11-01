Белорусы потеряли более 10 миллионов рублей из-за лжеинвесторов в интернете. Такие данные по уголовным делам, возбужденным в 2026 году по фактам мошенничества под предлогом легкого заработка и криптоинвестиций, привели в Генеральной прокуратуре.

По информации надзорного ведомства, жертвами аферистов становятся жители разных регионов. Например, в Бресте с июля по ноябрь 2026 года злоумышленники выманили у местной жительницы 35 тысяч рублей, пообещав ей прибыль от торговли нефтью. За это время женщина сделала 15 денежных переводов.

Похожий случай произошел в октябре 2026 года в столице, где минчанка откликнулась на объявление о биржевых торгах в тематической Telegram-группе. Совершив четыре денежных перевода, она лишилась 350 рублей.

В Генпрокуратуре подчеркивают, что распознать обман можно по типичным «красным флагам». Мошенники всегда обещают доход без риска, торопят с принятием решения, используют сложную терминологию и просят перевести деньги на обычную карту вместо официального банковского счета. Также граждан должны насторожить фразы-«приманки» о доступе к закрытым платформам с помощью личного аналитика и требования оплатить налог для вывода якобы заработанной прибыли.

Чтобы защитить свои сбережения, прокуроры напоминают главное правило инвестора: нельзя вкладывать деньги в непонятные финансовые инструменты. Настоящие инвестиции требуют времени и анализа, тогда как обещания мгновенного дохода всегда скрывают за собой мошеннические схемы.