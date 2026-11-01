Сельское хозяйство в Беларуси – сфера, где умная техника и точное земледелие требуют постоянного обновления компетенций. И время здесь главный ресурс, ведь надолго отрывать опытных специалистов от производства просто непозволительно. Поэтому именно осенняя вступительная кампания на заочную форму обучения в аграрные вузы страны – максимально прагматичный и вдумчивый подход к подготовке кадров.

В 2026 году увеличили количество бюджетных мест, сделав ставку на тех, кто уже трудится на земле. Заочная форма позволяет работающим специалистам продолжать профессиональное развитие и сразу применять только что полученные в аудитории знания на практике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В то время как основная вступительная кампания в стране давно завершилась, для будущего аграрного сектора горячая пора еще только начинается. Четыре ведущих профильных вуза страны открыли двери для абитуриентов, желающих получить высшее образование без отрыва от производства.

Этап приемной кампании не случайно проходит именно в конце осени. В ноябре специалисты сельхозпредприятий завершают основные полевые работы. Есть время на поступление. Абитуриентов ждет и Витебская академия ветеринарной медицины.