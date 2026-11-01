Туристический центр «Дортур» Белорусской железной дороги традиционно организует эксклюзивное путешествие на новогоднем туристическом поезде по маршруту Минск – Брест – Минск с посещением Поместья Деда Мороза в Национальном парке «Беловежская пуща».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЖД, поезд будет отправляться из Минска 11, 18, 24, 26 декабря 2026 года, 6 января 2027 года и прибывать в Брест утром следующего дня. Из Бреста этот же поезд отправится в Минск 12, 19, 25, 27 декабря 2026 года и 7 января 2027 года.

На перроне пассажиров будут встречать проводницы Cнегурочки и железнодорожный Дед Мороз.

В путешествие туристы отправятся в комфортных купейных вагонах до Бреста, далее в Национальный парк «Беловежская пуща» их централизованно доставят автобусы в сопровождении экскурсоводов.

В Поместье белорусского Деда Мороза туристы окунутся в волшебный чарующий мир, созданный умелыми руками мастеров – резчиков по дереву. Атмосферу праздника и ощущение волшебства создадут украшенные ажурной резьбой домики, скульптуры сказочных персонажей, нарядная новогодняя елка, гирлянды из разноцветных лампочек, сверкающие тысячами огней.

Также гости смогут встретиться с Дедушкой Морозом и его очаровательной внучкой Снегурочкой, загадать заветное желание, сделать памятные фотографии.

Помощники Деда Мороза проведут туристов по Аллее Сказок и познакомят со сказочными персонажами.

Кроме того, участников тура ждут угощение вкусными пышными блинами и горячим чаем на пущанских травах, а также подарок.

Во время экопрогулки по Беловежской пуще вдоль вольеров с дикими животными гости увидят рысь, лисицу, косулю, благородного и пятнистого оленей, волка, лося, дикого кабана, медведя и властелина пущи – могучего зубра. Музей природы, посещение которого предусмотрено программой тура, также пользуется популярностью у посетителей Беловежской пущи.

На обратном пути в поезде для туристов предусмотрена игровая анимационная программа. Дорога превратится в часть волшебного приключения с участием железнодорожного Деда Мороза.

Совершить путешествие в Поместье Деда Мороза вместе с Белорусской железной дорогой мы приглашаем мам и пап с детишками, бабушек и дедушек с любимыми внучатами, а также организованные группы детей и взрослых!

Запись по телефонам Туристического центра «Дортур»: +37517 225 16 36, +375 29 365 16 36, +375 29 385 18 61.

Более подробно с программой тура можно ознакомиться на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги rw.by в разделе «Туризм и отдых».