Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрий Горлов провел переговоры с главой Минсельхоза, развития сельских территорий и рыболовства Алжира Сидом Али Халди. Деловая миссия алжирской стороны оценила потенциал отечественного АПК на выставке «PRODEXPO-2026» и профильных предприятиях.

Как сообщает пресс-служба Минсельхозпрода, За девять месяцев текущего года двусторонний товарооборот вырос в 4,8 раза и сформировался в основном из экспорта сухого молока, сыворотки и соевого масла. При этом белорусские предприятия уже обеспечили себя заказами и на 2027 год. Стороны активно работают над договорно-правовой базой: в предыдущих визитах согласованы формы санитарных сертификатов, подписаны межправительственные ветеринарные соглашения. В планах – диверсификация поставок: на алжирский рынок готова выйти продукция ЗАО «БНБК» по линии рыбных кормов.

Важнейшим направлением сотрудничества становится продвижение в белорусских сухих детских молочных смесей, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке Алжира и подтвердили свое качество у местных потребителей.

«Мы определили серьёзные точки взаимовыгодного развития сотрудничества. По всем направлениям будет оказано полное содействие наших специалистов», — акцентировал Юрий Горлов.

Алжирская делегация подтвердила готовность к расширению работы в реализации совместных проектов. Изучив мощности белорусских сельхозмашиностроителей и аграриев, партнёры делают ставку на увеличение экспортных поставок из Беларуси.

«Масштаб белорусского АПК безграничен. Мы формируем новые связи, и готовы перенимать технологии, закреплять все дипломатические намерения конкретными контрактами», — резюмировал Сид Али Халди, поблагодарив белорусскую сторону за насыщенную деловую программу.