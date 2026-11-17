По данным Национального статистического комитета, по итогам десяти месяцев текущего года темп роста ВВП составил 102,1 %.

Среди лидеров по вкладу и темпам роста ВДС: торговля (103,9%), сельское хозяйство (104,9%), транспорт (104,8%), информация и связь (104%), передает пресс-служба Минэкономики.

Темп промышленного производства за январь-октябрь 2026 г. составил 100,4%. При этом ряд отраслей (производство транспортных средств, фармацевтика, пищевая промышленность) демонстрируют более высокие результаты.

Сохраняется тренд на снижение складских запасов: на 1 ноября 2026 г. стоимость запасов готовой продукции составила 11 млрд рублей, или 74,1% к среднемесячному объему производства. Это на 7,1 п.п. ниже уровня прошлого года.

В сельском хозяйстве производство продукции выросло на 5,7%. Ускорение на 1,1 п.п. по сравнению с прошлым месяцем связано с опережающей уборкой кукурузы на зерно, ростом площадей сева озимых культур.

В транспортной сфере высокие темпы демонстрируют пассажирооборот и грузооборот – соответственно «плюс» 7,3% и 2,8%.

Информация и связь находится устойчиво в "зеленой» зоне", что обеспечено увеличением численности работников в IТ-сфере и ростом темпа телекоммуникационной деятельности.

Розничный товарооборот за январь – октябрь увеличился на 8,9%, чему способствовали рост реальных доходов населения на 8,2% (по итогам января–сентября) и низкий уровень инфляции (4,7% в годовом выражении).

За десять месяцев введено в эксплуатацию свыше 3 млн кв. метров жилья, в том числе с господдержкой – 367,7 тыс. кв. метров.

Инвестиции в основной капитал выросли на 2,6 %. Предприятия продолжают вкладывать в свое технологическое обновление и приобретение оборудования – темп 104,3%.

Экспорт товаров и услуг (по методологии платежного баланса) в январе-сентябре 2026 г. на 13,7% выше уровня аналогичного периода 2025-го. Экспорт товаров вырос на 11,1 % к январю-сентябрю прошлого года. Укрепляются позиции на рынках СНГ (рост на 22,1%) и стран «дальней дуги» (в 1,4 раза).

Высокими темпами растет экспорт услуг: в январе – сентябре "плюс" 22,8%.

Устойчивая работа экономики позволяет обеспечивать высокий уровень зарплаты – порядка 3000 рублей в январе – сентябре 2026 г. Средний размер пенсии по возрасту составил 1068,6 рубля.