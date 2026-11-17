В Беларуси 20 ноября начнёт работу новая сеть «Тео&Лео», которая объединит востребованные товары для питомцев, выгодные цены и удобство повседневных покупок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе сети, первые магазины откроются одновременно в Минске, Гродно, Лиде, Орше и Жодино. Корм для любимого кота, игрушка для щенка, наполнитель или новый поводок — у владельцев домашних животных найдётся повод заглянуть в новые зоомагазины.

Новую сеть запускает компания «Доброном», знакомая белорусским покупателям по торговым сетям «Копеечка», «Маяк» и магазинам красоты и ухода Oliva. Теперь компания развивает ещё одно направление — товары для домашних животных.

В «Тео&Лео» будут представлены товары для кошек, собак, птиц и грызунов: корма и лакомства, наполнители, средства ухода и гигиены, игрушки и аксессуары. Здесь можно будет подобрать миску, лежанку, поводок и другие вещи, необходимые питомцу дома и на прогулке.

В основе ассортимента — востребованные товары популярных брендов. Главная идея сети — помочь владельцам животных находить всё необходимое для ежедневной заботы о своих любимцах по доступным ценам.

Для удобства покупателей товары будут объединены по направлениям: питание, здоровье, уход и гигиена, игры и прогулки. Такое распределение поможет быстрее сориентироваться в магазине и найти нужное.

«Тео&Лео» — зоомагазин для счастливых питомцев. Эта идея объединяет концепцию сети: забота о животных должна быть доступной, а покупки для них — понятными и приятными.

«Для многих из нас питомцы — члены семьи. Хочется выбирать для них то, что нужно, радовать чем-то новым и при этом разумно планировать расходы. Именно с этой мыслью мы создавали „Тео&Лео“: востребованный ассортимент, выгодные цены и удобный магазин, куда хочется возвращаться», — отмечают представители сети.

Первые пять магазинов «Тео&Лео» откроются 20 ноября в 12:00 в разных городах:

— Минск: ТЦ Green Time, ул. Рудобельская, 3.

— Гродно: ул. Кабяка, 26.

— Лида: ул. Свердлова, 180.

— Орша: ул. Сергея Грицевца, 16А.

— Жодино: пр-т Ленина, 22.

Ритейлер планирует открывать «Тео&Лео» и в других городах Беларуси.