Минский тракторный завод планирует поставить в Алжир опытную партию тракторов BELARUS для тестирования моделей в условиях местного климата. Об этом рассказал генеральный директор ОАО «МТЗ» Тарас Мурог во время визита на предприятие алжирской делегации, сообщает «Трактор.бел» со ссылкой на официальный телеграм-канал завода.

«Говоря о перспективах сотрудничества с Алжиром, Тарас Андреевич отметил, что с одной из компаний подписан Меморандум, предусматривающий организацию сборочного производства техники МТЗ. Уже запланирована поставка в африканскую страну пилотной партии тракторов BELARUS. Их планируется испытать в местных условиях, чтобы определить наиболее подходящие модели для дальнейшего производства непосредственно в Алжире», — сказано в сообщении.

Делегацию североафриканской страны возглавил Министр сельского хозяйства, развития сельских территорий и рыболовства Алжира господин Сид Али Халди. Гости ознакомились с модельным рядом тракторов BELARUS на Выставочной площади МТЗ, где кроме техники производства предприятий «МТЗ-ХОЛДИНГА» продукцию представили «Гомсельмаш», «АМКОДОР», Минский моторный завод и «Бобруйскагромаш».