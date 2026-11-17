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Экономика РБ
МТЗ НАМЕРЕН РАСШИРЯТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С АЛЖИРОМ
11:41 18.11.2026
Минский тракторный завод планирует поставить в Алжир опытную партию тракторов BELARUS для тестирования моделей в условиях местного климата. Об этом рассказал генеральный директор ОАО «МТЗ» Тарас Мурог во время визита на предприятие алжирской делегации, сообщает «Трактор.бел» со ссылкой на официальный телеграм-канал завода.
«Говоря о перспективах сотрудничества с Алжиром, Тарас Андреевич отметил, что с одной из компаний подписан Меморандум, предусматривающий организацию сборочного производства техники МТЗ. Уже запланирована поставка в африканскую страну пилотной партии тракторов BELARUS. Их планируется испытать в местных условиях, чтобы определить наиболее подходящие модели для дальнейшего производства непосредственно в Алжире», — сказано в сообщении.
Делегацию североафриканской страны возглавил Министр сельского хозяйства, развития сельских территорий и рыболовства Алжира господин Сид Али Халди. Гости ознакомились с модельным рядом тракторов BELARUS на Выставочной площади МТЗ, где кроме техники производства предприятий «МТЗ-ХОЛДИНГА» продукцию представили «Гомсельмаш», «АМКОДОР», Минский моторный завод и «Бобруйскагромаш».
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