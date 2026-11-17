Реализация приоритетов Программы-2030 способствует удовлетворению актуальных запросов наших людей. Об этом заявил 17 ноября 2026 года министр экономики Юрий Чеботарь, представляя на площадке Брестского облисполкома делегатам Всебелорусского народного собрания от области предварительные итоги реализации в текущем году Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы, передает пресс-служба экономического ведомства.

В своем выступлении руководитель министерства рассказал, как в 2026-м решались наиболее актуальные и волнующие белорусов вопросы.

«Доступность медицинского обслуживания. Его решение лежит в плоскости дальнейшего развития инфраструктуры. В текущем году построено 5 новых поликлиник и больниц, в 16 городах функционируют межрайонные центры оказания специализированной помощи, из них 2 в Барановичах и Пинске.

Комфортная среда для жизни. Одно из главных направлений – жилье. Для этого наращиваем объемы строительства арендного жилья в регионах. Качество дорог обеспечивается их реконструкцией: практически выполнена годовая задача по вводу 4,5 тыс. км. Запущена мобильная связь стандарта 5 G: технология охватывает все областные центры и постепенно расширяется в райцентры. Внедрены новые стандарты комфорта в области водоснабжения, благоустройства и обращения с коммунальными отходами.

Рост доходов населения. Его обеспечение невозможно без эффективной работы реального сектора. Для реализации новых инвестпроектов, модернизации предприятий приняты решения по поддержке: запущены специальные кредитные продукты с льготными условиями. За 9 месяцев начато финансирование почти 200 инвестиционных проектов.

Созданы условия для поддержки производителей в части закупки техники, для экспортеров – разработан механизм компенсации транспортно-логистических расходов.

Для развития малого и среднего бизнеса из местных бюджетов предоставляются субсидии, гранты, льготные кредиты. За текущий год поддержку получили 133 проекта. Растет спрос на лизинг, займы и поручительства Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей. Свыше 7 тыс. субъектов МСП профинансировано крупнейшими банками страны.

Устойчивая работа экономики способствует планомерному увеличению доходов населения: средняя зарплата приблизилась к уровню в 3000 рублей, реальные располагаемые доходы населения выросли более чем на 8%», – отметил Юрий Чеботарь.

В завершение министр обратил внимание на ключевые акценты Прогноза-2027 и Целевого плана по его реализации – смещение акцентов с объемных показателей на задачи, которые помогут выполнить пятилетку: наращивание инвестиционной активности, расширение экспортных поставок, а также рост эффективности работы реального сектора.

«С одной стороны, эти посылы помогут выполнить приоритеты Программы-2030. С другой – направлены на повышение качества экономики», – резюмировал Юрий Чеботарь.