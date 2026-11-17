Заместитель премьер-министра Наталья Петкевич провела встречу с директором направления по медицине Госкорпорации «Росатом» Ксенией Тагировой, сообщает пресс-служба Правительства.

Обсуждены вопросы взаимодействия в области реализации проекта по созданию Центра ядерной медицины на базе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова. Проработка ведется в рамках комплексной программы белорусско-российского сотрудничества в области атомных неэнергетических и неатомных проектов.

Отмечена важность внедрения современных медицинских технологий. Расширение имеющихся в стране возможностей для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями и применение новых радиофармацевтических препаратов позволит повысить эффективность диагностики и лечения злокачественных новообразований.