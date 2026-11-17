|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.11.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
СОЗДАНИЕ В БЕЛАРУСИ ЦЕНТРА ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ ОБСУЖДАЛОСЬ НА ВСТРЕЧЕ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
10:37 18.11.2026
Заместитель премьер-министра Наталья Петкевич провела встречу с директором направления по медицине Госкорпорации «Росатом» Ксенией Тагировой, сообщает пресс-служба Правительства.
Обсуждены вопросы взаимодействия в области реализации проекта по созданию Центра ядерной медицины на базе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова. Проработка ведется в рамках комплексной программы белорусско-российского сотрудничества в области атомных неэнергетических и неатомных проектов.
Отмечена важность внедрения современных медицинских технологий. Расширение имеющихся в стране возможностей для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями и применение новых радиофармацевтических препаратов позволит повысить эффективность диагностики и лечения злокачественных новообразований.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.11.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 17.11.2026
Курсы в банках
на 18.11.2026
Конвертация в банках
на 18.11.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте