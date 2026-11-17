В Беларуси грузооборот транспорта в январе-октябре 2026 г. составил 61 685,2 млн. тонно-километров, или 102,8% к соответствующему периоду 2025 года.

Как сообщает Национальный статкомитет в январе – октябре 2026 г. пассажирооборот транспорта составил 24 564,4 млн. пассажиро-километров, или 107,3% к соответствующему периоду 2025 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 1376,2 млн. человек, или 99,4% к январю – октябрю 2025 г.