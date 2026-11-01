Постановлением Министерства финансов от 13 ноября 2026 г. № 64 установлены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц).

Как сообщает Национальный правовой портал, в частности, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составят:

золото – 375 пробы – 132,08 руб. (ранее 140,46 руб.); 500 – 176,10 руб. (ранее 187,28 руб.); 583, 585 – 206,04 руб. (ранее 219,12 руб.); 750 – 264,15 руб. (ранее 280,92 руб.); 900 – 316,98 руб. (ранее 337,10 руб.); 916 – 322,62 руб. (ранее 343,10 руб.); 950 – 334,59 руб. (ранее 355,83 руб.); 958 – 337,41 руб. (ранее 358,83 руб.);

платина – 950 – 124,22 руб. (ранее 145,80 руб.);

серебро – 750 – 3,41 руб. (ранее 4,10 руб.); 800 – 3,63 руб. (ранее 4,37 руб.); 875 – 3,97 руб. (ранее 4,78 руб.); 916 – 4,16 руб. (ранее 5,00 руб.); 925 – 4,20 руб. (ранее 5,05 руб.); 960 – 4,36 руб. (ранее 5,24 руб.).

Постановление Министерства финансов от 14 октября 2026 г. № 54 «Об установлении цен на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц» утрачивает силу.