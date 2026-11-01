В Беларуси январе-октябре 2026 г. в хозяйствах всех категорий (сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 39,1 млрд. рублей и увеличилось по сравнению с январем-октябрем 2025 г. в сопоставимых ценах на 5,7%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 31,2 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах на 5,5% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,7% объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 97,9%, яиц – 86,9%.

В сельскохозяйственных организациях произведено скота и птицы (в живом весе) 1547 тыс. тонн, что на 4,8% больше, чем в январе-октябре 2025 г., молока – 7742,5 тыс. тонн (на 2,9% больше), яиц получено 2899 млн. штук (на 2,4% больше).

На 1 ноября 2026 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 3,8 млн. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,3 млн. голов. Численность свиней составила 2,1 млн. голов, птицы – 53 млн. голов.

Сельскохозяйственными организациями в текущем году намолочено зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в первоначально оприходованном весе 7,6 млн. тонн при средней урожайности 37,6 центнера с одного гектара убранной площади, рапса – 1,5 млн. тонн при средней урожайности 31 центнер.

На 1 ноября 2026 г. в сельскохозяйственных организациях республики картофель убран с 99% площадей, подлежащих уборке. Валовой сбор картофеля составил 727,4 тыс. тонн при средней урожайности 335 центнеров с одного гектара. Овощи убраны с 81,7% площадей, валовой сбор – 179,7 тыс. тонн при средней урожайности 293 центнера. Свекла сахарная убрана с 81,9% площадей, валовой сбор – 4072,2 тыс. тонн при средней урожайности 473 центнера.

На 1 ноября 2026 г. в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм на площади 1644,1 тыс. гектаров, или на 1,6% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, озимого рапса – 551,3 тыс. гектаров (на 14,1% больше), зяблевая вспашка почвы проведена на площади 597,6 тыс. гектаров (на 4,6% больше).

В республике продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 ноября 2026 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено 14,1 млн. тонн кормов (в пересчете на кормовые единицы), из них кормов из трав – 9,1 млн. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 36,1 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 31,5 центнера.