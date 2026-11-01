Лесные хозяйства Беларуси начали торговлю пеллетами онлайн

сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, заказать топливные гранулы, как и дрова, можно с помощью специализированного сайта drova.belgosles.by, а также телеграм-бота @DROVA_BY_bot.

Белорусам предложат как платную услугу доставки, так и возможность самовывоза продукции. В случае если у гражданина есть топливная книжка, дающая льготы, ее необходимо будет лично предъявить в лесхозе (для отметки).

К слову, первая онлайн-заявка на пеллеты уже поступила. Гражданин заказал 5 тонн пеллет через телеграм-бот в Сморгонском опытном лесхозе.

Цены у лесхозов на пеллеты фиксированные. Стоимость одной тонны у лесхозов-производителей - 210 рублей (без учета доставки), для владельцев топливных книжек - 50 рублей (до 3,6 тонн). Если продукция приобретается у лесхозов, не имеющих собственного производства, в стоимость включаются также затраты по доставке топливных гранул от ближайшего лесхоза-производителя. Гражданину при этом дополнительных действий совершать не требуется.

Расширение возможностей онлайн-торговли при этом не отменяет классических способов приобретения продукции для отопления: на торговых площадках "Лесной домик" и через обращения непосредственно в лесхозы.

Минлесхоз отдельно обращает внимание, что цены у других производителей и продавцов пеллет (организаций частной формы собственности) могут отличаться от стоимости продукции у государственных лесхозов.