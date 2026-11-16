Гражданка Литвы сокрыла от таможенного контроля более 52 тыс. евро. Гродненской региональной таможней в отношении нее возбуждено уголовное дело.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, следовала женщина рейсовым автобусом «Вильнюс - Гродно» через пункт пропуска Бенякони». При устном опросе заявила гродненским таможенникам о наличии при ней всего лишь 100 евро.

При осмотре личных вещей гражданки на дне дорожной сумки обнаружен пакет с 50 тыс. евро, а в одном из карманов - конверт с еще 2,5 тыс. евро.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 228 УК Республики Беларусь, санкция которой предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. А денежные средства изъяты до решения суда.

«Незаконное перемещение через границу свыше 30 тыс. долларов США в эквиваленте - это уже уголовная ответственность», - напомнили в таможенном комитете.