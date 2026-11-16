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Экономика РБ
«САВУШКИН» ВЫПУСТИЛ КЛАССИЧЕСКОЕ КАКАО
13:44 17.11.2026
На молочном производстве компании «Савушкин» начали выпускать готовое какао.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, его можно пить холодным, подогреть или добавить в завтрак. Новинка уже начала поступать в магазины по всей Беларуси.
Новинка повторяет вкус того самого классического какао из детства. Состав натуральный: в качестве основы – молоко и какао. И что важно – без воды, ароматизаторов и консервантов.
Какао можно пить холодным или подогреть. А еще залить им хлопья или мюсли, чтобы получить полезный завтрак без лишних хлопот. Если добавить какао в утренний кофе, то получится авторский мокачино.
Главная фишка заключается в удобном формате упаковки – бутылке на 750 мл. Напитка хватит на всю семью.
«Мы создавали этот продукт с мыслью о теплых семейных вечерах, волшебстве зимних праздников, легкой ностальгией по детству, которая приходит с первыми холодами, – отмечают в компании. – За окном холодает, а дом, где тебя ждут с кружкой горячего какао, становится от этого только уютнее. Наша новинка позволяет не тратить драгоценное время на кухне, а сразу переходить к главному – общению с любимыми».
Классическое какао от «Савушкина» уже поступает на полки магазинов. Стоимость – около 4 рублей.
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