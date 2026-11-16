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Экономика РБ
ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ ПРОЕКТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА 2027 ГОД ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ
13:36 17.11.2026
Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси приняли во втором чтении законопроект «О республиканском бюджете на 2027 год», сообщает пресс-служба парламентариев.
В основе главного финансового документа страны на предстоящий год лежит сохранение четкой социальной направленности. Реализация этой задачи будет сочетаться с обеспечением макроэкономической сбалансированности и устойчивости доходной базы бюджета, при этом ключевые принципы справедливости и эффективности налоговой системы останутся неизменными.
Наряду с поддержанием экономической стабильности бюджетная политика нацелена на повышение благосостояния работников бюджетной сферы. Кроме того, распределение средств призвано сократить межрегиональные различия в уровне и качестве жизни населения страны.
Помимо решения социальных и региональных вопросов, финансовый план гарантирует безусловное соблюдение параметров национальной безопасности. Также документ предусматривает первоочередное финансирование стратегических приоритетов социально-экономического развития и полное выполнение всех обязательств по погашению государственного долга.
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