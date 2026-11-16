Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси приняли во втором чтении законопроект «О республиканском бюджете на 2027 год», сообщает пресс-служба парламентариев.

В основе главного финансового документа страны на предстоящий год лежит сохранение четкой социальной направленности. Реализация этой задачи будет сочетаться с обеспечением макроэкономической сбалансированности и устойчивости доходной базы бюджета, при этом ключевые принципы справедливости и эффективности налоговой системы останутся неизменными.

Наряду с поддержанием экономической стабильности бюджетная политика нацелена на повышение благосостояния работников бюджетной сферы. Кроме того, распределение средств призвано сократить межрегиональные различия в уровне и качестве жизни населения страны.

Помимо решения социальных и региональных вопросов, финансовый план гарантирует безусловное соблюдение параметров национальной безопасности. Также документ предусматривает первоочередное финансирование стратегических приоритетов социально-экономического развития и полное выполнение всех обязательств по погашению государственного долга.