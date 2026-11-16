Десять единиц тракторной техники BELARUS производства предприятий «МТЗ-ХОЛДИНГА» презентует Торговый дом «МТЗ Северо-запад» на международной сельскохозяйственной выставке «ЮГАГРО 2026», которая проходит с 17 по 20 ноября в Краснодаре, сообщает «Трактор.бел» со ссылкой на официальный телеграм-канал генерального дистрибьютора ОАО «МТЗ» в Северо-Западном Федеральном округе Российской Федерации.

«Мы представим технику для самых разных задач: от ухода за небольшими участками до масштабных сельскохозяйственных работ!» — сказано в сообщении. Среди новинок Торговый дом презентует гусеничный BELARUS 2303, обновленный BELARUS 921.4 для садов и виноградников, BELARUS 923 с двигателем ЯМЗ и новой кабиной, а также 500-сильный BELARUS 5425. Также посетители выставки смогут увидеть и популярные модели белорусских тракторов — BELARUS 152, 320.4, 82.3, 1222.3, 1523.3 и 2022.3.

«ЮГАГРО» — одна из крупнейших в России аграрных выставок техники, оборудования и материалов для производства и переработки сельхозпродукции. Только в 2025 году в ней приняли участие 650 экспонентов из 54 стран, а количество посетителей достигло 19 тыс. человек.