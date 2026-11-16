С 15 декабря 2026 года вступает в силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2026 года № 526. Документ корректирует ранее принятое постановление № 808 от 31 декабря 2025 года и дополняет список продукции из недружественных стран, запрещенной к ввозу в республику.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минской региональной таможни, на этот раз ограничения затронут широкий ассортимент товаров, произведенных на территории Латвийской Республики.

В обновленный продовольственный блок вошли рыбные консервы и готовые продукты из лосося, сардинелл, кильки и трески. Кроме того, под запрет попали смеси витаминов и минеральных веществ, предназначенные для сбалансированного дополнения к питанию. Одновременно из перечня разрешенных к ввозу биологически активных добавок исключены БАДы латвийского происхождения.

Существенно расширился и список непродовольственных позиций, среди которых оказались товары повседневного спроса и интерьера. Ввозить из Латвии больше нельзя будет мебель и ее части, шерстяные одеяла и дорожные пледы, деревянные рамы для картин и зеркал, декоративные статуэтки, гигроскопическую хлопковую вату, а также печатную продукцию — книги, газеты и репродукции (за исключением гербовой бумаги и ценных бумаг). Ограничения также коснулись удочек и рыболовных принадлежностей, снастей для охоты и стрельбы.

Значительную долю нового перечня занимают промышленные товары, запчасти и электрооборудование. Под запрет попали части моторных транспортных средств и сельхозмашин, шариковые и роликовые подшипники, двигатели, металлические сетки, шарнирные цепи, полотна для циркулярных пил и режущие лезвия для деревообработки. В сфере электроники и связи ограничения затронули маршрутизаторы и коммутаторы, антенны, трансформаторы мощностью до 1 кВА, автоматические выключатели, реле, розетки и записанные носители звука.

В таможенных органах напоминают, что при отнесении продукции к запрещенной следует руководствоваться исключительно кодом ТН ВЭД ЕАЭС, а краткие наименования в документе носят справочный характер. При этом для бизнеса предусмотрен переходный период: запрет на ввоз и реализацию не будет распространяться на указанные латвийские товары, если они были ввезены на территорию Беларуси до 14 декабря 2026 года включительно.