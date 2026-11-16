В Минске сегодня стартовала 32-я Международная специализированная оптовая выставка-ярмарка PRODEXPO-2026.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе организатора, крупнейший отраслевой форум будет работать по 20 ноября в Минском международном выставочном центре BELEXPO (ул. П. Меделки, 24).

Мероприятие проходит при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и концерна «Белгоспищепром». За годы своей истории выставка стала ключевой площадкой, объединяющей интересы бизнеса, науки, торговли и профильных ведомств.

Что представлено на выставке:

• Широкий ассортимент и новинки. Производители и поставщики из разных стран демонстрируют продукты питания, напитки, сырье, ингредиенты, а также современное оборудование и технологии для пищевой промышленности. Посетителей ждут гастрономические премьеры и инновационные разработки.

• Деловая программа. Экспозицию дополняют круглые столы, презентации продукции, мастер-классы, а также профессиональные конкурсы и чемпионаты. Первый день работы форума традиционно организован как бизнес-день для комфортных переговоров специалистов.

Высокий уровень организации проекта подтвержден Знаком Российского союза выставок и ярмарок. Согласно данным выставочного аудита, популярность площадки стабильно растет: количество экспонентов увеличилось на 18%, выставочная площадь выросла на 19,5%, а число профильных специалистов достигло 4090 человек.

PRODEXPO остается главным центром для заключения контрактов между производителями и ритейлом. В частности, опыт прошлых лет (включая показатели 2023 года, когда на площадке состоялось более 1500 бизнес-контактов с участием 33 торговых сетей из Беларуси, России и Туркменистана) подтверждает высокую коммерческую отдачу для участников.

График работы выставки: 17–19 ноября с 10:00 до 18:00, 20 ноября — с 10:00 до 16:00.