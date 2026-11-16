С начала года в Беларусь прибыли 221 506 иностранных граждан из 38 государств, включенных в список безвиза.

Как уточнили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, традиционно гости из соседних с Беларусью стран составляют большинство.

Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 479 675 жителей европейских стран. Из Латвии прибыли 466 272 иностранца, из Литвы — 745 754, а из Польши — 168 973. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехали 98 676 человек.

Напоминаем, что Главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2026 года включительно.