Сектор малого и среднего предпринимательства Беларуси наращивает свой вклад в общий экономический результат. Об этом заявил журналистам 16 ноября 2026 года первый заместитель министра экономики Иван Вежновец, анонсируя марафон мероприятий Белорусской недели предпринимательства, передает пресс-служба экономического ведомства.

По словам первого замминистра экономики, по итогам прошлого года в стране насчитывается почти 135 тысяч юрлиц, свыше 200 тысяч ИП и 250 тысяч самозанятых.

«Субъекты МСП создают более четверти ВВП страны, пятую часть промышленного производства, почти треть розничного товарооборота, треть налоговых поступлений, более половины оборота общественного питания (52,7 %), 39 % экспорта товаров и 57,5 % экспорта услуг. В секторе занято 1,7 млн. человек, что является максимумом за последние пять лет.

На развитие данной динамики нацелены мероприятия Государственной программы «Устойчивое предпринимательство», в первую очередь, за счет оказания адресной государственной финансовой поддержки субъектам МСП.

Средства республиканского и местных бюджетов предоставляются на реализацию бизнес-проектов по организации новых и расширению действующих производств. За 9 месяцев текущего года такую поддержку получили 106 проектов на сумму более 20 млн рублей.

Также в рамках Государственной программы более 7 тысяч субъектов получили свыше 10 млрд рублей в виде заемных кредитных ресурсов крупнейших банков страны», – отметил Иван Вежновец.

Первый замминистра экономики пригласил представителей бизнеса и инициативных граждан принять активное участие в мероприятиях Белорусской недели предпринимательства: ими охвачены все регионы страны.