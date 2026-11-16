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Экономика РБ
ОБЪЕМ ПРОМПРОИЗВОДСТВА БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ СОСТАВИЛ BR186,8 МЛРД
09:28 17.11.2026
В январе-октябре 2026 г. объем промышленного производства Беларуси в текущих ценах составил 186,8 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 100,4% к уровню января – октября 2025 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 2,5% в обрабатывающей промышленности уменьшился на 0,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом вырос на 5,9%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений увеличился на 2%.
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