В январе-октябре 2026 г. объем промышленного производства Беларуси в текущих ценах составил 186,8 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 100,4% к уровню января – октября 2025 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 2,5% в обрабатывающей промышленности уменьшился на 0,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом вырос на 5,9%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений увеличился на 2%.