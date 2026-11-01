Беларусь предлагает Еврейской автономной области России поставки продукции машиностроения, развитие сотрудничества в области сельского хозяйства и туризма. Об этом заявила заместитель премьер-министра Наталья Петкевич во время встречи с губернатором Еврейской автономной области Российской Федерации Марией Костюк, сообщает пресс-служба Правительства.

"Наш уровень взаимоотношений не отвечает имеющемуся потенциалу. Но у нас есть возможность быстро добиться прогресса", - сказала Наталья Петкевич.

По словам заместителя премьер-министра, белорусская сторона может многое предложить с точки зрения экономики, развития промышленности и социальной сферы, туристической индустрии. В том числе поставки конкретных видов продукции, прежде всего машиностроительной, поскольку в российском регионе занимаются добычей полезных ископаемых. Также вице-премьер предложила развивать сотрудничество в сферах сельского хозяйства и туризма.

Ответственное за взаимоотношения Беларуси с регионом должностное лицо - министр культуры. "Было бы здорово снять фильм о том, как создавалась ваша автономная область, потому что свою лепту внесли наши граждане. На примере какой-нибудь белорусской семьи, - обозначила Наталья Петкевич. - Мне было очень любопытно почитать о вашем регионе, о вашей истории".