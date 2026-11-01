Беларусь готова оказывать содействие и сотрудничать с Еврейской автономной областью России. Об этом Александр Лукашенко заявил 16 ноября на встрече с губернатором региона Марией Костюк, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства поприветствовал гостью и заметил, что это ее первый визит в Беларусь. "Хорошо, что вы приехали. Знаете, наверное, изучили наши возможности. Страна мы машиностроительная, развиваем сельское хозяйство и деревообработку. Если чем-то в этом плане мы можем вам помочь - пожалуйста", - сказал Александр Лукашенко.

"Думаю, вы не только можете. Есть не только возможность помочь, но и все шансы в этой ситуации", - подтвердила Мария Костюк.

Она подчеркнула, что вместе со своей управленческой командой придерживается принципа, что учиться надо у лучших. И в этом смысле Беларусь, по ее словам, представляет собой как раз такой образец, где можно и нужно перенимать опыт и компетенции. "Не бояться идти туда, где лучше. Понимаем, что в свое время ЕАО была житницей Дальнего Востока. Куда-то это ушло…Теперь наше время, чтобы это поднять на тот же уровень. А чтобы поднимать, надо учиться у тех, кто уже это сделал. У вас это действительно на очень достойном уровне", - обратила внимание губернатор российского региона.

Александр Лукашенко во время встречи с Марией Костюк обсудил историческую роль выходцев из Беларуси при формировании Еврейской автономной области России.

Глава государства отметил, что к созданию этого края "белорусы серьезно прикоснулись". Это подтвердила и руководитель ЕАО. Она передала Президенту архивную справку о том, сколько людей переселились из Беларуси в ЕАО за период 1928-1938 годов. "Очень достойный вклад. Хочу, чтобы это было у вас. ЕАО не просто как побратим, это как сестра младшая. Можно сказать, и дочь (по исторической взаимосвязанности с Беларусью. - Прим.)", - сказала Мария Костюк.

Она пояснила, что в те годы, когда формировалась ЕАО, переселение людей не было принудительным. "Там разговор был другой. Страна (Советский Союз. - Прим.) была большая. Везде в большой стране должно быть хорошо. Поэтому те, кто умеет делать хорошо, поехали туда, чтобы там сделать хорошо", - рассказала губернатор.

По ее словам, на эту специально созданную территорию переезжали представители разных национальностей. В результате получился большой поликультурный диалог. С тех пор область так и позиционирует себя как регион "про счастье, про мир - все ценности, ради которых это изначально формировалось", подчеркнула Мария Костюк. "Ничего не поменялось. Поэтому мы всем, кому уже где-то некомфортно, говорим: можно возвращаться", - добавила она. Более того, команда губернатора сейчас продвигает идею о том, что выходцам из региона, которые по разным причинам разъехались, пришло время вернуться и сказать спасибо малой родине.

"Малая родина не только у вас там, в Биробиджане и прочих (городах. - Прим.). Но и в Беларуси же их малая родина. Пускай и нам помогают", - с долей юмора заметил Александр Лукашенко.

"Главное, что здесь и там живут наши люди, с которыми мы можем сотрудничать. Трудно разобраться, кто мы. Особенно в Беларуси - тут такой замес: и евреи, и поляки, и украинцы, и русские… Все это перемешалось, получился белорус. Как я говорю: белорус - это русский со знаком качества", - сказал Президент. Он поблагодарил губернатора ЕАО за интересную информацию и предложил на основе исторических связей развивать сотрудничество.