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Экономика РБ
ПАВЕЛ МУРАВЕЙКО НАЗНАЧЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ВИТЕБСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
15:05 16.11.2026
Александр Лукашенко назначил Павла Муравейко председателем Витебского областного исполнительного комитета, сообщает пресс-служба президента.
До настоящего времени Павел Муравейко занимал пост заместителя главы Администрации президента. А до этого руководил Генеральным штабом Вооруженных Сил.
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