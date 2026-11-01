Александр Лукашенко назначил Павла Муравейко председателем Витебского областного исполнительного комитета, сообщает пресс-служба президента.

До настоящего времени Павел Муравейко занимал пост заместителя главы Администрации президента. А до этого руководил Генеральным штабом Вооруженных Сил.