Mark Formelle выпустил лимитированную капсулу Après-ski для катаний на лыжах и просто прогулок по зимнему городу. Помимо жилета, куртки, свитшотов и термобелья для мужчин, женщин и детей, капсула включает комбинезон для четвероногих.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе бренда, среди главных новинок – фактурный жилет из шерпы для дополнительного утепления, мягкая куртка из флиса и термобелье с принтом лыжников в качестве согревающего первого слоя.

Еще одна фишка – комбинезон для четвероногих. Специально для зимних прогулок и семейных выходов дизайнеры создали уютную бордовую попону со снеговиком.

Основой образа могут стать оверсайз-худи, свитшоты и свободные брюки из плотного футера с тематическими принтами канатных дорог и гор. Модели надежно удерживают тепло и дарят абсолютный уют в любую погоду.

«В коллекции Après-ski мы объединили комфорт и функциональность с расслабленным кэжуалом. Мягкие фактуры надежно защищают от холода, оставляя максимум свободы в каждом движении», — отметили в Mark Formelle.

Новинки легко вписать в повседневный гардероб за счет актуальной многослойности: объемные свитшоты можно надеть поверх термобелья, дополнить их базовыми джинсами и жилетом из шерпы.

Новую коллекцию уже можно найти в магазинах бренда и заказать онлайн с доставкой на дом.