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Экономика РБ
MARK FORMELLE ВЫПУСТИЛ КОЛЛЕКЦИЮ ДЛЯ ЗИМНИХ КАТАНИЙ С КОМБИНЕЗОНОМ ДЛЯ ЧЕТВЕРОНОГИХ
14:05 16.11.2026
Mark Formelle выпустил лимитированную капсулу Après-ski для катаний на лыжах и просто прогулок по зимнему городу. Помимо жилета, куртки, свитшотов и термобелья для мужчин, женщин и детей, капсула включает комбинезон для четвероногих.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе бренда, среди главных новинок – фактурный жилет из шерпы для дополнительного утепления, мягкая куртка из флиса и термобелье с принтом лыжников в качестве согревающего первого слоя.
Еще одна фишка – комбинезон для четвероногих. Специально для зимних прогулок и семейных выходов дизайнеры создали уютную бордовую попону со снеговиком.
Основой образа могут стать оверсайз-худи, свитшоты и свободные брюки из плотного футера с тематическими принтами канатных дорог и гор. Модели надежно удерживают тепло и дарят абсолютный уют в любую погоду.
«В коллекции Après-ski мы объединили комфорт и функциональность с расслабленным кэжуалом. Мягкие фактуры надежно защищают от холода, оставляя максимум свободы в каждом движении», — отметили в Mark Formelle.
Новинки легко вписать в повседневный гардероб за счет актуальной многослойности: объемные свитшоты можно надеть поверх термобелья, дополнить их базовыми джинсами и жилетом из шерпы.
Новую коллекцию уже можно найти в магазинах бренда и заказать онлайн с доставкой на дом.
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