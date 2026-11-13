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Экономика РБ


РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 8,9%


13:04 16.11.2026

Розничный товарооборот в Беларуси в январе–октябре 2026 г. составил 96 млрд. рублей, или 108,9% в сопоставимых ценах к уровню января – октября 2025 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 34,8 рубля против 31,4 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 96,3% розничного товарооборота республики, в январе – октябре 2026 г. составил 92,5 млрд. рублей, или 109,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе – октябре 2026 г. составил 154,5 млрд. рублей, или 99,7% в сопоставимых ценах к уровню января – октября 2025 г.

Товарооборот общественного питания в январе – октябре 2026 г. составил 6,7 млрд. рублей, или 101,8% в сопоставимых ценах к уровню января – октября 2025 г.
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