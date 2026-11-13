Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли на межсезонный период снижены предельные розничные цены на свежие яблоки – они не могут превышать 3,71 руб./кг (ранее предельная розничная цены составляла 4,80 руб./кг).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, это касается яблок, которые будут поступать в торговлю из стабилизационных фондов в рамках госзаказа.

В МАРТ напомнили, что межсезонный период в отношении яблок длится с 15 ноября 2026 г. по 30 апреля 2027 г.

Справочно: на 13 ноября 2026 г. заложено 99,9 % «борщевого набора» и яблок в стабилизационные фонды. Срок закладки установлен до 15 ноября 2026 г.