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Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ СНИЖЕНЫ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ЯБЛОКИ УРОЖАЯ 2026 ГОДА
12:00 16.11.2026
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли на межсезонный период снижены предельные розничные цены на свежие яблоки – они не могут превышать 3,71 руб./кг (ранее предельная розничная цены составляла 4,80 руб./кг).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, это касается яблок, которые будут поступать в торговлю из стабилизационных фондов в рамках госзаказа.
В МАРТ напомнили, что межсезонный период в отношении яблок длится с 15 ноября 2026 г. по 30 апреля 2027 г.
Справочно: на 13 ноября 2026 г. заложено 99,9 % «борщевого набора» и яблок в стабилизационные фонды. Срок закладки установлен до 15 ноября 2026 г.
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