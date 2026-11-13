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Экономика РБ
КУЗНЕЧНЫЙ ЦЕХ МАЗА ЕЖЕМЕСЯЧНО ВЫПУСКАЕТ ДО 670 ТОНН ШТАМПОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ
11:39 16.11.2026
Объем производства кузнечного цеха Минского автомобильного завода составляет 650–670 тонн продукции в месяц, a href=" https://t.me/Minprom_by/20702">проинформировали в пресс-службе Министерства промышленности.
Выпуск деталей методом горячей штамповки обеспечивают воздушные молоты и горячештамповочные прессы усилием 2500 тонн. Технологическая цепочка включает нагрев заготовки, штамповку, обрезку, термообработку и очистку, а в отдельных случаях — правку и чеканку.
Готовые изделия распределяются между подразделениями головного предприятия, заводами холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», а также смежными производствами в Барановичах и Борисове.
В кузнечном цехе задействованы около 130 специалистов, включая 28 женщин.
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