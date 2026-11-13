Экономика РБ

КУЗНЕЧНЫЙ ЦЕХ МАЗА ЕЖЕМЕСЯЧНО ВЫПУСКАЕТ ДО 670 ТОНН ШТАМПОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ

11:39 16.11.2026 Объем производства кузнечного цеха Минского автомобильного завода составляет 650–670 тонн продукции в месяц, a href=" https://t.me/Minprom_by/20702">проинформировали в пресс-службе Министерства промышленности. Выпуск деталей методом горячей штамповки обеспечивают воздушные молоты и горячештамповочные прессы усилием 2500 тонн. Технологическая цепочка включает нагрев заготовки, штамповку, обрезку, термообработку и очистку, а в отдельных случаях — правку и чеканку. Готовые изделия распределяются между подразделениями головного предприятия, заводами холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», а также смежными производствами в Барановичах и Борисове. В кузнечном цехе задействованы около 130 специалистов, включая 28 женщин.