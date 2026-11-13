Заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич провел переговоры с заместителем председателя правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым.

Как сообщает пресс-служба Правительства, стороны финализировали договоренности по строительству в Беларуси комплекса по сжижению природного газа.

Эксплуатация техники на СПГ является новым витком в развитии белорусского машиностроения, позволяющим не только расширять выпуск экспортоориентированной инновационной техники на альтернативных видах топлива, но и стимулировать использование газомоторной техники в Союзном государстве.

Стороны отметили высокую готовность заинтересованных субъектов хозяйствования к реализации данного проекта. Он предусматривает весь цикл от производства СПГ до эксплуатации белорусских газомоторных БЕЛАЗов и станет знаковым звеном белорусско-российского производственного сотрудничества.