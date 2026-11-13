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Экономика РБ


ЕАБР СОХРАНИЛ ПРОГНОЗ ПО ГОДОВОЙ ИНФЛЯЦИИ В БЕЛАРУСИ ВБЛИЗИ 5%


11:10 16.11.2026

Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) оценили октябрьскую динамику потребительских цен в Беларуси и спрогнозировали уровень инфляции по итогам 2026 года на отметке около 5%.

В обзоре банка отмечается, что в октябре годовая инфляция составила 4,7% после 4,6% в сентябре. По мнению экспертов, основным фактором такой динамики стало изменение цен на непродовольственные товары — их рост ускорился до 4,4% с 3,7% месяцем ранее. В ЕАБР полагают, что этому могло способствовать принятое в конце июля решение о сокращении перечня товаров, подпадающих под государственное регулирование цен.

Изменения в непродовольственном сегменте отразились и на смежных макроэкономических индикаторах. В частности, на этом фоне базовая инфляция в октябре повысилась до 5%, тогда как на протяжении предыдущих четырех месяцев она сохранялась на уровне 4,8%.

Учитывая текущие тенденции на потребительском рынке, специалисты банка ожидают, что к концу года общий показатель инфляции удержится вблизи 5%.
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