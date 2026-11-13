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Экономика РБ
В МИНСКЕ НА УЛИЦЕ КАРВАТА ГОТОВЯТ К ВВОДУ ДВА НОВЫХ ДОМА
10:36 16.11.2026
В Минске в строящемся жилом микрорайоне в границах улиц Геологической и Карвата завершается возведение двух жилых домов (№ 6 и № 10 по генплану), заказчиком строительства выступает УКС Заводского района Минска, передает Telegram-канал ГПО «Минскстрой»
Подрядчиком на этих объектах выступает ОАО «МАПИД». В настоящее время в зданиях заканчивается внутренняя отделка помещений. Одновременно на прилегающей территории активно ведется благоустройство: специалисты устанавливают детское и спортивное оборудование, обустраивают велобоксы и монтируют малые архитектурные формы.
Параллельно с подготовкой первых домов к сдаче строители наращивают темпы на соседней площадке квартала. Возведение третьей многоэтажки (№ 7 по генплану), реализуемой по индивидуальному проекту, ведет строительное управление № 19 стройтреста № 1. Менее чем за месяц монолитный каркас здания вырос на два уровня — сейчас работы ведутся на уровне 12-го этажа из 15 запланированных.
Помимо жилой застройки, стройтрест № 1 формирует транспортную инфраструктуру нового микрорайона. Силами управления специализированных работ (УСР) здесь возводятся два паркинга. Ввод в эксплуатацию 15-этажного жилого дома и обоих паркингов запланирован на 2027 год.
Развитие жилого комплекса продолжится и после завершения текущего этапа. В перспективе в границах квартала планируется построить еще два многоквартирных дома и дополнительный паркинг.
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