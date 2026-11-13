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Экономика РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОММУНАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ДОСТИГ 95,7%
10:16 16.11.2026
Коэффициент использования коммунального имущества в Гомельской области достиг 95,7% по итогам ежеквартального анализа, проведенного комитетом «Гомельоблимущество», передает Telegram-канал Госкомимущества.
Масштабное исследование охватило данные более двух тысяч юридических лиц, выступающих балансодержателями государственной недвижимости в регионе.
Согласно актуальным сведениям на 1 октября 2026 года, общий фонд зданий и сооружений области и ее административно-территориальных единиц составил 12 млн квадратных метров. Подавляющая часть этих площадей — 10 млн квадратных метров — задействована организациями для обеспечения собственной деятельности. Еще 1,4 млн квадратных метров успешно вовлечены в хозяйственный оборот путем сдачи в аренду или передачи в безвозмездное пользование.
Активная работа с арендаторами приносит стабильный доход как региону, так и самим предприятиям. Так, за январь–сентябрь 2026 года от сдачи государственных объектов в аренду в бюджет поступило 4 млн рублей. Кроме того, после уплаты всех налогов в распоряжении организаций-арендодателей осталось 15,9 млн рублей.
Полученные средства имеют строгое целевое назначение и помогают балансодержателям поддерживать объекты в надлежащем состоянии. Организации направляют эти финансы на возмещение затрат по основной деятельности, а также на содержание и своевременный ремонт помещений, переданных арендаторам.
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