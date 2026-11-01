А когда узнают, лечиться уже труднее: за спиной годы привычек, которые и привели к недугу

14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом, традиционно к этой дате приурочены просветительские акции, бесплатные обследования и встречи экспертов. В канун этого дня в Петербурге прошла пресс-конференция, где эксперты обсудили, как остановить эту «тихую эпидемию» XXI века.

- Огромное количество людей не знает о том, что у них есть сахарный диабет второго типа. И выявление новых случаев как раз помогает нам предотвращать те самые осложнения, которые несут огромное бремя расходов и для жизни пациентов, и для врачебного сообщества, и для экономики. Более 57% затрат на медицинскую помощь нашим пациентам уходит на лечение хронических осложнений, - отметила заведующая эндокринологическим отделением, научный сотрудник НКЦ эндокринологии НКИЦ ПСПбГМУ им. ак. И.П. Павлова, главный внештатный специалист-диабетолог Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга Анна Лискер.

Главная проблема в том, что болезнь развивается незаметно. Проявления диабета не очевидны и нарастают медленно, поэтому чаще всего диагноз ставят уже на стадии осложнений, когда человек попадает к врачу с уже состоявшимся заболеванием.

- Диабет наряду с артериальной гипертензией, дислипидемией и курением входит в четверку главных сосудистых факторов риска. Практически 70% пациентов с сахарным диабетом второго типа умирают от сердечно-сосудистых причин, и риск этот примерно в два раза выше, чем в общей популяции. У большей части пациентов коронарная болезнь сердца развивается на 10 лет раньше, -говорит профессор кафедры госпитальной терапии СПбГУ, руководитель центра атеросклероза «Мой медицинский центр» Александр Филиппов.

А ведь серьезных проблем со здоровьем можно избежать, избавившись от вредных привычек: до 90% пациентов со вторым типом диабета имеют избыточную массу тела или ожирение, а прогноз ухудшают алкоголь, курение, повышенное давление и нарушенный холестериновый обмен. Эти факторы связаны между собой и тянут человека в бремя осложнений.

Но одно дело узнать о болезни, и совсем другое - избавиться от привычек: они устоявшиеся, многие еще и приносят удовольствие, а силы воли отказаться от них и чем-то заменить хватает далеко не всем. Поэтому эксперты сходятся во мнении: работают не тотальные запреты, а пошаговый подход.

- Если человек убрал солонку со стола - это уже шаг. Если он прошелся до метро пешком - это начало более активной жизни. Риск-ориентированный подход применим и к более серьезным факторам риска - курению, употреблению алкоголя, перееданию, - пояснил Дмитрий Ченцов.

Система прямых запретов вообще плохо работает, а с пациентами тем более.

- Нужна альтернатива. Это то, на что мы действительно можем повлиять: отказ от вредных привычек улучшает качество жизни и все показатели метаболического здоровья. Но люди часто не готовы к отказу, привычка для них и есть текущая жизнь. Поэтому важна команда: эндокринологи вместе с врачами, которые профилактируют осложнения, и мультидисциплинарный подход к лечению, - добавляет Анна Лискер.

Поэтому сахарный диабет требует подхода с разных сторон: важно не только подобрать лечение, но и вовремя выявлять болезнь, заниматься профилактикой и сделать работу с факторами риска частью повседневной медицинской практики. Без общих усилий - государства, врачей и самих людей - здесь не обойтись: только так можно снизить риски и приблизиться к цели, чтобы жизнь была долгой и здоровой.