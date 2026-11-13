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Экономика РБ
ЧЕБОТАРЬ: ПРОДОЛЖАЕТСЯ ИНТЕНСИВНАЯ РАБОТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТОВ ПРОГРАММЫ-2030
14:35 13.11.2026
Министр экономики Юрий Чеботарь 12 ноября 2026 года представил делегатам Всебелорусского народного собрания от Минской области предварительные итоги реализации в текущем году Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026–2030 годы, передает пресс-служба экономического ведомства.
Руководитель министерства рассказал, как достигаются приоритеты пятилетия, сделав акцент на трех составляющих: развитии реального сектора экономики, наращивании инфраструктурного потенциала и повышении благосостояния граждан.
«В промышленности сформирован пул из 35 крупнейших проектов в машиностроении, нефтехимии, электронике, фармацевтике и других отраслях. За 9 месяцев в них вложено 2,1 млрд рублей, создано 380 рабочих мест. Развиваются новые отрасли – робототехника, электротранспорт и другие.
Для закрепления кадров в регионах активно строится арендное жилье: уже более 3 тыс. квартир для учителей, врачей, военных и других востребованных специалистов. Продолжаем формировать комфортную среду для жизни: в текущем году построено (реконструировано) 11 объектов образования, 5 поликлиник и больниц, 4 спортивных объекта, введено в эксплуатацию более 3,4 тыс. километров дорог, отремонтировано порядка 50 мостов.
И главный индикатор работы – рост благосостояния населения. Средняя зарплата превысила 3 тыс. рублей, уровень малообеспеченности на рекордном минимуме – 3,2 %. Последовательно сокращаются межрегиональные различия в доходах», – отметил Юрий Чеботарь.
Министр добавил, что достигнутые результаты – основа для дальнейшего движения, впереди – масштабная и напряженная работа.
«Наша задача – не только удержать набранные темпы, но и повысить качество экономического роста. Для достижения целевых ориентиров пятилетия в 2027 году мы продолжим наращивать инвестиционную активность, расширять экспортные поставки и повышать эффективность реального сектора», – резюмировал глава министерства.
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