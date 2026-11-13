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Экономика РБ


МАЗ И «АВТОМАШ-РАДИАТОР» ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ


14:02 13.11.2026

Минский автомобильный завод и ООО «Автомаш-Радиатор» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ на полях заседания Межправительственной Белорусско-Кыргызской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству подписали начальник УВЭС по экспорту ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Сергей Папкович и заместитель директора по коммерческим вопросам ООО «Автомаш-Радиатор» Александр Попов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАЗа, сотрудничество предусматривает комплексный подход в работе на рынке Кыргызстана и охватывает ключевые направления взаимодействия: поставку автомобильной техники и запасных частей, обеспечение сервисного и гарантийного обслуживания, а также организацию сборочного производства грузовой и коммунальной техники.

Реализация достигнутых договоренностей позволит укрепить партнерские связи, расширить присутствие МАЗ на рынке Кыргызстана и создать дополнительные перспективы для продвижения белорусской автомобильной техники.
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