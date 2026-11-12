Доходную часть бюджета Минска увеличена. Соответствующие изменения в главный финансовый документ города депутаты внесли 12 ноября на 22-й внеочередной сессии Минского городского Совета депутатов, сообщает пресс-служба Министерства финансов Беларуси.

Поводом для корректировки послужил рост поступлений в казну: налоговых платежей собрали больше примерно на 35 млн рублей, а неналоговых — на 27,5 млн рублей.

За счет этих дополнительных средств, а также благодаря сложившейся экономии по отдельным статьям, было принято решение нарастить расходную часть столичного бюджета. Основной объем дополнительного финансирования пойдет на реализацию городской инвестиционной программы. В частности, средства направят на закупку общественного транспорта (в первую очередь вагонов метро), строительство второго участка третьей линии метрополитена и создание инженерно-транспортной инфраструктуры для жилого комплекса «Северный Берег».

Помимо транспортной сферы и застройки, в перечень финансируемых объектов инвестпрограммы вошел ряд крупных инфраструктурных и знаковых проектов. Среди них — реконструкция Минской очистной станции, улицы Тимирязева до МКАД, гидроузла на Заславском водохранилище и Пищаловского замка, а также строительство коллектора от улицы Ратомской до коллектора «Центр».

Не остались без внимания и повседневные нужды горожан. Часть средств депутаты распределили на социальную сферу и жилищно-коммунальное хозяйство — деньги пойдут на текущий ремонт жилищного фонда и благоустройство придомовых территорий.

Устойчивость доходной базы столицы подтверждают и общие итоги исполнения консолидированного бюджета Минска за январь — октябрь 2026 года. За десять месяцев в казну поступило 11,9 млрд рублей, что на 15,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. При этом 99% всех поступлений (11,7 млрд рублей) составили собственные доходы города, показавшие рост на 16,3%.

На фоне уверенного роста доходов своевременно финансируются и все запланированные обязательства. Всего за январь — октябрь из бюджета направлено 10,6 млрд рублей — это на 11,6% больше, чем годом ранее. Почти половина всех расходов (48,5%) традиционно пришлась на социальную сферу: на здравоохранение выделили 2,5 млрд рублей (+12,7%), на образование — 2,1 млрд рублей (+9,5%), а на социальную политику — 339,4 млн рублей (+4,3%).