В ЖК «Зеленая гавань» начинается строительство первого торгового центра.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе застройщика А-100 Девелопмент, внутри разместятся супермаркет, аптека, кофейня, цветочный, магазин зоотоваров и другие торговые точки. Здание будет выглядеть эффектно — со скатными крышами, большими витражами и фасадом под дерево и кирпич.

Торговый центр будет напоминать популярные за рубежом Country Mall — уютные загородные торговые центры со стильной эко-архитектурой. Для посетителей организуют большую парковку.

Здание получит необычную для торговых объектов архитектуру: крыши будут разной высоты, часть из них сделают скатными, а часть — плоскими. Внутри разместится просторная торговая галерея с высоким скатным потолком и большими витражными окнами, благодаря которым в помещение будет попадать много естественного света.

В отделке используют природные оттенки и фактуры дерева и кирпича, металлические элементы и фальцевые панели — в узнаваемой стилистике Зеленой гавани.

Природная тема будет бросаться в глаза и на территории перед входом. Здесь высадят березы и сосны, обустроят небольшую зону отдыха с деревянным настилом, перголой и скамейками. Там, где нельзя посадить деревья из-за подземных коммуникаций, появятся зеленые холмы и цветущие кустарники: ирга, боярышник и сирень.

«Торговый центр для «Зеленой гавани» важен, его очень ждут жители, поэтому мы подошли к его проектированию и строительству с особой щепетильностью: продумали место расположения - он удобен для тех, кто выезжает из жилого комплекса и приезжает домой. Здесь можно будет закрыть сразу несколько важных дел: заехать за продуктами, забрать заказ, купить цветы или встретиться на кофе. При этом для нас было важно сохранить характер района: торговый центр должен органично вписаться в окружающую застройку и продолжить ее архитектурную концепцию. Поэтому и внешне, и внутри здание будет выделяться, — объясняют в А-100 Девелопмент.

Торговый центр разместится 2400 “квадратах”, из них торговые объекты займут 1600 м2. Якорным арендатором выступит продуктовый супермаркет на 1000 «квадратов». Рядом с ним появятся и другие торговые площади аптека, кофейня, цветочный, зоомагазин и другие полезные магазины. Пул дополнят пункт выдачи заказов, банковское отделение и другие торговые точки.

Первый в «Зеленой гавани» торговый центр планируют завершить в конце 2027 года.