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Экономика РБ
ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ «ВТОРОЙ» ПЕНСИИ В БЕЛАРУСИ ДОСТИГЛО 100 ТЫС ЧЕЛОВЕК
11:29 13.11.2026
Стотысячный рубеж преодолели граждане, формирующие дополнительные пенсионные накопления в компании «Стравита». Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Беларуси.
С начала текущего года к программе добровольного страхования присоединились 32,9 тысячи новых участников.
На сегодняшний день дополнительные выплаты уже получают более 700 белорусов. Максимальный размер такой ежемесячной прибавки к основной пенсии на данный момент составляет 888 белорусских рублей.
Рост популярности финансового инструмента во многом обусловлен выгодным механизмом софинансирования «3+3». Суть программы заключается в том, что работник отчисляет на свой счёт от 1% до 10% заработной платы, а наниматель дублирует этот взнос в пределах 3%. Кроме того, для участников действует льгота по подоходному налогу, что позволяет заметно снизить личные расходы на накопления.
Помимо финансовой поддержки от работодателя и государства, программа предусматривает гибкие условия распоряжения средствами. После достижения общеустановленного пенсионного возраста гражданин сам выбирает срок получения выплат — в течение 5 или 10 лет. При этом накопленная сумма наследуется, а её размер не зависит от трудового стажа и никак не влияет на величину государственной пенсии.
Стать участником программы может любой работающий житель Беларуси старше 18 лет, за которого наниматель уплачивает взносы в ФСЗН. Единственным возрастным ограничением является срок до выхода на заслуженный отдых: на момент заключения договора до пенсии должно оставаться не менее трёх лет и двух месяцев.
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