На заводе запустили линию по выпуску кольцевой пряжи высоких номеров с вложением котонизированного льноволокна, что позволит наладить производство новых видов продукции.

Глава государства отметил, что в свое время решение сохранить комбинат было волевым, а само предприятие остается для него очень важным. Обращаясь к работникам во время церемонии запуска, президент подчеркнул необходимость совершенствовать имеющуюся базу в максимально сжатые сроки, ничего не разрушая и не разваливая.

Во время визита Александру Лукашенко доложили о текущих экономических показателях и модернизации комбината. Предприятие уже вышло на объемы экспорта в $100 млн, наладило глубокую переработку короткого льноволокна и несколько лет работает исключительно на отечественном сырье. Белорусский лидер обратил особое внимание на то, что главной задачей остается обеспечение высокого качества этого сырья.

В ближайшие годы на комбинате планируют продолжить техническое переоснащение, в том числе внедрить современные технологии крашения. Поскольку сейчас оборудование в основном закупается за рубежом, Александр Лукашенко актуализировал задачу по локализации. Он поручил генеральному директору Олегу Буянову подготовить перечень востребованных узлов и агрегатов, выпуск которых можно освоить на отечественных промышленных предприятиях.

Кроме того, президент поставил задачу к 2030 году выйти на полную переработку всего короткого льноволокна в стране. Для наращивания производственных мощностей под эту цель сейчас прорабатывается вопрос выделения комбинату дополнительного кредита.

Говоря о позициях Беларуси на мировом рынке, Александр Лукашенко отметил, что страна наряду с Францией и Бельгией входит в число крупнейших европейских производителей льна. При этом только в Беларуси сохранена полная производственная цепочка — от возделывания культуры в поле до выпуска готовых тканей. По мнению белорусского лидера, при таком системном подходе республика способна занять лидирующие позиции в европейском регионе.