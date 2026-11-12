Прокуратура Брагинского района в ходе осуществления надзорной деятельности установила, что сельскохозяйственное предприятие допустило нарушения законодательства при проведении процедуры государственной закупки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в службе информации прокуратуры Гомельской области, в частности, при проведении запроса ценовых предложений по закупке кормораздатчика на сумму более 85 тыс. рублей в соответствующей документации не были отражены требования, предъявляемые к участникам. Также не указан порядок формирования цены предложения и наименование валюты закупки.

В том числе при проведении запроса ценовых предложений ответственные лица руководствовались нормативно-правовым актом в старой редакции, которая утратила силу.

Допущенные нарушения могли повлечь участие в процедуре закупки поставщиков, предложения которых не отвечали положениям законодательства.

Как итог – прокуратура Брагинского района вынесла в адрес предприятия предписание, в котором потребовала устранить выявленные нарушения.

После рассмотрения акта надзора процедура государственной закупки на сумму более 85 тыс. рублей отменена.