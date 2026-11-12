|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.11.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В БРАГИНСКОМ РАЙОНЕ ОТМЕНЕНА НЕЗАКОННАЯ ПРОЦЕДУРА ГОСЗАКУПКИ НА СУММУ БОЛЕЕ BR85 ТЫС.
11:04 13.11.2026
Прокуратура Брагинского района в ходе осуществления надзорной деятельности установила, что сельскохозяйственное предприятие допустило нарушения законодательства при проведении процедуры государственной закупки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в службе информации прокуратуры Гомельской области, в частности, при проведении запроса ценовых предложений по закупке кормораздатчика на сумму более 85 тыс. рублей в соответствующей документации не были отражены требования, предъявляемые к участникам. Также не указан порядок формирования цены предложения и наименование валюты закупки.
В том числе при проведении запроса ценовых предложений ответственные лица руководствовались нормативно-правовым актом в старой редакции, которая утратила силу.
Допущенные нарушения могли повлечь участие в процедуре закупки поставщиков, предложения которых не отвечали положениям законодательства.
Как итог – прокуратура Брагинского района вынесла в адрес предприятия предписание, в котором потребовала устранить выявленные нарушения.
После рассмотрения акта надзора процедура государственной закупки на сумму более 85 тыс. рублей отменена.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.11.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 12.11.2026
Курсы в банках
на 13.11.2026
Конвертация в банках
на 13.11.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте